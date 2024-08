La magia del Vintage Il Festival di ferragosto a Castiglion Fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Ilin stilesi trascorre nel cuore della Valdichiana, a. La città festeggia l’estate dal 14 al 18 agosto col ritorno del "". L’evento, giunto alla sua sesta edizione, richiama ogni anno migliaia di persone da tutta Italia e porta in pista tutto il meglio dei mitici anni ‘50. Il centro storico didiventerà un set da film americano, tra auto e moto rombanti, food & drink in stile "Happy Days", e unmarket ricco di pezzi unici. E poi i balli in piazza e tantissima musica dal vivo. Passeggiare adurante i giorni del "" significherà così immergersi pienamente negli anni ‘50 sulle note del Rock, del Jazz e del Rhythm’ blues. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.