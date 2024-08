Il mercato Maleh insieme a Cancellieri Si lavora al doppio ritorno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) L’Empoli sta provando a riportare in azzurro due dei grandi protagonisti dell’ultima salvezza: Youssefe Matteo. Il primo, centrocampista di quantità e grande dinamismo, rappresenterebbe il profilo giusto per rafforzare il settore sinistro della mediana di D’Aversa. Nella passata stagioneè stato un punto di riferimento per tutti e tre gli allenatori che si sono alternati in panchina, ma a giugno la società non ha esercitato il diritto di riscatto a proprio favore, fissato a cifre troppo alte per le casse di Monteboro. Adesso, però, il diesse Gemmi starebbe sondando il terreno con il Lecce per poter riavere sempre in prestito la mezzala marocchina. Stesso discorso per l’esterno offensivo della Lazio, rientrato a Roma dopo che l’Empoli non ha versato al club di Lotito la cifra pattuita per farlo suo.