Giapponeallerta mega terremoto | panico

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 10 agosto 2024) 8.20 Il timore per un possibileha seminato ilin Giappone. Dopo che l'agenzia meteorologica ha fatto sapere che un fortesarebbe stato più probabile a seguito di una scossa di magnitudo 7.1, tra la popolazione è scattato ile la corsa all'accaparramento di kit per catastrofi e beni di prima necessità. Presi d'assalto i supermercati. Potenziali restrizioni alle vendite. L'acqua in bottiglia è già stata razionata. Il premier Kishida ha annullato viaggi all'estero dopo l'allerta di-sisma