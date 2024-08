Flavio e i falsi miti della scuola | I prof mi volevano al liceo ho scelto il tecnico e diventerà pilota di linea

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) “E pensare che idelle medie non avevano preso benissimo la mia scelta: per loro non ero “da“”:Ferraioli, 19 anni, ha seguito la sua rotta ed è arrivato al traguardo all’istituto aeronautico Maxwell, chiudendo la maturità non solo col 100, ma con un brevetto di volo tra le mani. Quando hai preso la decisione? “In terza media, durante gli open day. All’inizio guardavo tra i licei scientifici, come mi avevano consigliato i mieiessori, ma i miei genitori, conoscendo la mia passione per il volo, avevano scoperto che a Milano esisteva l’Aeronautico. Mi ha subito colpito e, dopo cinque anni, non posso che essere soddisfattoscelta fatta. Se avessilo scientifico non sarei così felice”. Su tecnici eessionali ci sono ancora troppi tabù? “Eccome.