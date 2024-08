Don Chisciotte secondo Riondino | La vita è un romanzo d’avventura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Chi è davvero Don? "Un uomo che trasforma lain un. Tutta laandrebbe vissuta come un", dice Davidche al cavaliere errante creato da Miguel de Cervantes è legato ormai da un lungo affetto. Di piazza in piazza, di palcoscenico in palcoscenico, da diversi anniridà voce (e poesia) al grande sognatore che vive in un mondo ideale di sogno e di illusioni. E domani sera alle 21 lo porterà anche ai Giardini Ducali di Modena, nella serata a ingresso gratuito dell’Estate modenese organizzata in collaborazione con il festival Artinscena. Affiancato dal suo fidatissimo scudiero, il chitarrista Andrea Candeli, qui come un Sancho Panza in musica, l’attore fiorentino evocherà cavalli e cavalieri, dame e amori, rileggendo il capolavoro di quattro secoli fa anche attraverso trascrizioni in versi ottocentesche.