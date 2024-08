Decisione ufficiale Cesara Buonamici l’annuncio sul Grande Fratello | Signorini ha già saputo tutto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 10 agosto 2024) Siamo ormai a circa un mese dall’inizio del, quindi c’è bisogno di iniziare a prendere decisioni importanti. La prima a rivelare qualcosa di importante e in manieraè stata, infatti l’opinionista della passata edizione ha rotto il silenzio al Corriere della Sera e ha svelato cosa intende fare, a proposito del reality show di Canale 5. In questo periodo stanno uscendo pure tanti nomi in relazione ai nuovi concorrenti del, ma in attesa di capire chi entrerà nella casa più spiata d’Italia sappiamo innanzicosa farà. Le sue parole sono chiarissime, quindi non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Alfonsoè già stato informato.