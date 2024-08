Controlli Nas sul litorale romano | chiusi 16 ristoranti bar e pasticcerie

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024) Cronaca – Gravi carenze igienico-sanitarie rilevate dai Carabinieri del Nas portano alla chiusura di diverse attività lungo il. Dall’inizio dell’estate, i Carabinieri del Nas di Roma hanno intensificato ipresso, bar e, sia nella capitale che lungo il, per garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie in un periodo di grande affluenza turistica. I risultati delle ispezioni hanno rivelato gravi carenze in numerose attività, portando alla chiusura immediata di 16 tra, bar e. Le irregolarità riscontrate dai militari includevano cucine e depositi alimentari infestati da parassiti e mantenuti in condizioni igieniche e strutturali precarie, inadatte alla conservazione e preparazione degli alimenti.