Combattere le emergenze Un nuovo mezzo speciale | Veicolo indispensabile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) L’Unione Comuni Garfagnana, presieduta da David Saisi, ha provveduto all’acquisto di un Ford Range Wildtrak, 4x4 e cinque porte, che ha la caratteristica di avere installata, nella parte posteriore, una cellula hard-top ovvero una sorta di "slitta estraibile" che permette, alle due squadre di antincendio boschivo (Aib) con 5 posti, che l’abitacolo è in grado di ospitare, di intervenire sull’intera Regione con tutta l’attrezzatura necessaria per le operazioni di estinzione delle fiamme e poi per gli interventi manuali di bonifica. La chiave delè stata consegnata, ieri, dal presidente dell’Unione Comuni Saisi al responsabile dell’Ufficio Aib presso l’hangar in località Orto Murato di Castel