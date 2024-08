Colpaccio in difesa per il Montecchio | ecco Cani Il mediano Frontera ritorna al Bibbiano San Polo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Colpo per lain casa(Promozione):Nicola, centrale del 1994 ex Vianese e Baiso/Secchia tra le altre, nonché storico capitano del Cervarezza nel torneo della Montagna. Non si ferma il mercato del/San, che per il prossimo campionato di Promozione ha inserito in rosa un nuovo centrocampista:Alessandro, classe 2002 reduce dall’esperienza con l’Atletico Progetto Montagna. Si tratta di un ritorno, visto cheera stato agià nell’annata 2021-2022. Lo ricordiamo anche per un biennio alla Correggese, con esordio in Serie D. Anche una conferma per il: rimane il difensore del 2004 Gianmaria Errigo. La Bagnolese nei giorni scorsi ha ufficializzato due attaccanti:Youness El Hani, classe 2002 ex Fidentina, e Mezin Kulluri, classe 2000 reduce dall’esperienza col Carignano.