Calciomercato Milan Marco Nasti in uscita | ma può restare in Serie A La squadra

(Di sabato 10 agosto 2024), l’attaccante rossoneroè in: il suo futuro però può essere inA: ecco laIl giovane attaccante delsi prepara a lasciare i rossoneri. Dopo aver disputato l’ultima stagione in prestito inB al Bari, il centravanti classe 2003 è ritornato ao con la consapevolezza che non troverà spazio nella primadel Diavolo. Il 20enne originario di Pavia si sta, quindi, guardando intorno e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe trovato una nuova sistemazione. Sull’attaccante classe 2003, infatti, c’è da evidenziare il forte interesse dell’Hellas Verona, che ha messo nel mirino(che ha anche messo a segno un goal nella tournée americana contro il Manchester City).