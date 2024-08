Brasile-Turchia volley femminile oggi in tv orario finale 3 posto Olimpiadi 2024 | programma canale streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024), sabato 10 agosto (ore 17.15), si giocaper il 3°alledi. Una partita che mette in palio una medaglia di bronzo ambitissima, tra due grandissime formazioni che vengono da una cocente delusione in semi. Ladi Daniele Santarelli esce parecchio incerottata dalla sfida con l’Italia. Vargas e compagne sono state annichilite dalle azzurre, e in generale la condizione fisica delle anatoliche non è delle migliori. Dopo aver dominato lo scorso anno, le turche vogliono almeno conquistare una medaglia ai giochi olimpici. Di fronte troveranno la corazzata brasiliana, uscita al tie break contro gli Stati Uniti dopo una sfida epica. Le verdeoro volevano giocare lapiù importante, ma cercheranno di consolarsi cercando almeno di salire sul podio.