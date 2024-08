Benevento vigilia di Coppa Italia | si ferma Nardi da valutare le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon ci sarà il centrocampista Filipponel debutto indelin programma domani contro il Taranto (ore 20) al “Ciro Vigorito”. L’ex Reggiana ha rimediato un infortunio al ginocchio le cui conseguenze dovranno essere approfondite visto il movimento innaturale al quale è stato esposto l’arto. Difficile fare previsioni sull’entità del problema e per avere un quadro certo sarà necessario attendere l’esito degli esami strumentali. Considerando l’assenza di Agazzi e Simonetti, anche loro alle prese con problemi fisici, Auteri contro i pugliesi avrà gli uomini contati in mediana e non è esclusa l’ipotesi di vedere tra i convocati Gennaro Acampora. In pole position per sostituirecontro il Taranto c’è il giovane Prisco che si è messo in luce durante il ritiro offrendo delle ottime prove anche nelle amichevoli.