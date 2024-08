Arrestato il nipote del boss era evaso dai domiciliari a Torino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statoPatrizio Bosti junior,e omonimo deldel clan Contini. La Polizia di Stato lo ha bloccato in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare disposto dalla Corte d’Appello di Napoli; poiché, a fine giugno, eradagli arrestiL’uomo era finito in manette due anni fa per violenza privata e favoreggiamento aggravati dal metodo mafioso, a seguito dell’aggressione del 16 maggio 2022 al ristorante “Cala la pasta” nel centro storico di Napoli.