A Varese si festeggiano i 50 del cubo di Rubik | tutte le gare in programma per risolvere il rompicapo colorato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 – Ildicompie 50 anni eppure non passa mai di moda. E per le nuove generazioni questodai colori sgargianti è molto più di un semplice hobby; molti speedcubers – così si chiamano i giovanissimi che provano a risolverlo nel minor tempo possibile – si allenano giorno e notte perggiare nelle competizioni nazionali e internazionali e portare a casa la tanto agognata vittoria. Ilmagico non va in vacanza: sabato 10 e domenica 11 agosto si terrà nei pressi del Palazzo Estense diuna gara con oltre 40 partecipanti provenienti da Italia, Svizzera e Germania. Le categorie in cui si sfideranno saranno le più svariate e sorprendenti; si va dal Multi-blind, ovvero la risoluzione di più cubi da bendati, al Fewest moves challenge in cui l’obiettivo è chiudere ilcon il minor numero di mosse.