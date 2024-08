Vis Corsa all’abbonamento Ma la curva non c’è

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il primo giorno di campagna abbonamenti a premio, inevitabilmente, è finito in ressa. Tifosi tanti, organizzazione poca, malumori montanti nella canicola d’agosto. Assente la, che si era già espressa con uno striscione. Modi, tempi, prezzi e soprattutto la discriminazione tra vecchi (Prato e laterale a 100 euro solo per i primi 200) e nuovi abbonati (sconto per tutti) hanno scontentato quasi tutti. Botteghini aperti ieri dalle 15 in via Simoncelli, ma c’è chi si è presentato alle 13,30. All’apertura c’erano già assembramenti. È stato subito chiaro che bisognasse redigere una lista autogestita – come con i numerini al supermercato – per mettere un po’ di ordine. Si sono iscritti quasi in 200. Alle 19, presunto orario di chiusura, c’era ancora un folto capannello in attesa. E si era superata di poco quota 130. Primo abbonato ufficiale della nuova stagione: Francesco Calendari.