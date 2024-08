Una piantagione di cannabis a pochi passi dal centro di Caivano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnadidalcittadino diè stata scoperta dai carabinieri, che hanno estirpato 31 chili di ‘erba’ in piena fioritura e pronta per essere raccolta. L’operazione è stata possibile grazie al monitoraggio del territorio, svolto anche con il contributo dall’alto di un velivolo del Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano. Laera in via delle Rose della contrada Casolla: 50 i fusti rimossi, alti tra i 2 e i 3 metri e destinati alla distruzione. Non lontano dal campo, un piccolo locale di lamiere nel quale erano depositati alcuni fasci destinati all’essiccazione. Denunciate 9 persone, l’intero nucleo familiare titolare del terreno. Prosegue intanto l’operazione dei militari per colpire il traffico di stupefacenti e armi alle pendici dei Monti Lattari.