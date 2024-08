Trasporti Rfi | riattivata ieri sera linea alta velocità Roma – Napoli

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 9 agosto 2024) Caserta. È statalaferroviaria AVcon riduzione di. Come fa sapere Rfi in una nota, la circolazione è stata in graduale ripresa dopo essere stata fortemente rallentata per due incendi, il primo nelle vicinanze dellaferroviaria tra Salone e Anagni che ha provocato danni alle barriere antirumore e ad alcuni cavi e il secondo tra Gricignano e Caserta, senza danni all’infrastruttura. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere i due incendi di cui il primo di grosse dimensioni. I treni hanno registrato ritardi, limitazioni e cancellazioni. La circolazione riprenderà gradualmente. Potenziata l’assistenza ai passeggeri.