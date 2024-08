Succo d’arancia | gli incredibili benefici di due bicchieri al giorno

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilfa veramente bene per il nostro corpo? Secondo uno studio bere duealpuò avere ottime conseguenze Un buondi prima mattina può davvero migliorare la giornata. Soprattutto quando si alzano le temperature, in piena estate, con un aggiunta di ghiaccio è utile per rinfrescarsi, gustandosi una bevanda tutta naturale. D’altronde, iche questo porta al nostro corpo sono eccezionali. A dimostrarlo è in particolar modo uno studio brasiliano, il quale attraverso attenti studi ha scoperto che una fruizione costante e ripetuta di questa bevanda porta a un calo del colesterolo. E come se non bastasse, questo previene anche l’emergere di possibili malattie cardiovascolari. Uno studio dimostra che ildiminuisce il colesterolo (Pixabay) – Notizie.