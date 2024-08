Settebello in protesta | spalle alla giuria durante l’esecuzione dell’Inno di Mameli

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’immagine che arriva oggi da Parigi, immortalata in diretta TV da Rai Sport ed Eurosport, sbandiera un orgoglio tutto italiano. Non si tratta di una medaglia in bella mostra ma di una, civile e significativa, del: schierato per la tradizionale esecuzionedi, l’intera squadra di pnuoto maschile dà le. Ladelcontro laUn’Italia ancora inferocita per quanto successo nei quarti di finale contro l’Ungheria, persi ai rigori dopo i clamorosi torti arbitrali subiti, è scesa in vasca oggi contro la Spagna per la finalina per il 5° posto alle Olimpiadi.degli inni, con le due Nazionali schierate, gli Azzurri sono. Un gesto polemico nei confronti di chi, di fatto, ha ostacolato il percorso della squadra ai Giochi. Ma laè proseguita anche in vasca.