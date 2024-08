Scontro in monopattino Giulia muore a 18 anni dopo 24 ore di agonia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non ce l’ha fattaGrigore. La 18enne di San Giusto Canavese, rimasta gravemente ferita nella mattinata dell’8 agosto in un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale San Giorgio-Ozegna. La ragazza era su unche, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con un’Alfa Romeo Giulietta condotta da un 21enne residente a Lusigliè.Leggi anche: Legata per 40 giorni a un albero: “È stato mio marito”. Poi emerge l’assurda veritàLeggi anche: Incidente nella notte, Matteo fotografo 36ennenello schianto Sbalzata a terra,ha riportato un gravissimo trauma cranico e facciale oltre ad alcune fratture. È stata elitrasportata in condizioni critiche al Cto di Torino, dove è rimasta ricoverata in prognosi riservata fino al decesso. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea.