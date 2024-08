Roma donna di 75 anni trovata morta strangolata in casa | si indaga sul marito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Unadi 75la mattina del 9 agosto alle 8.30 nel suo appartamento a Castelnuovo di Porto, a. A chiamare il 122, i vicini dispaventati dalle urla che provenivano dall’appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. All’arrivo sul posto, laera già. Stando alle prime informazioni, i principali sospetti si concentrano suldella vittima. L’uomo, 82, è stato trovato dalle autorità in stato confusionale e non ha opposto nessuna resistenza. Sarà presto interrogato dal pm del tribunale di Tivoli, a sua volta arrivato sul luogo del delitto. L'articolodi 75in: sisulproviene da Il Fatto Quotidiano.