Reportage TPI – La grande fuga dei giovani dalla guerra civile in Myanmar

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 agosto 2024) «Quando piove a Bangkok mi precipito in strada a prendere la pioggia. È la cosa che mi ricorda di più il mio Paese, il». Dedan ha 18 anni, lo incontro a Bangkok, dove vive da quattro mesi da “studente”, ufficialmente, anche se la sua reale condizione sarebbe quella di rifugiato. Dedan è un ragazzo di Yangon, scappatoche sta devastando il suo Paese dal colpo di Stato del primo febbraio 2021, quando le forze armate hanno rovesciato il Governo democratico della neo-eletta consigliere di Stato Aung San Suu Kyi. Da quel giorno ilè entrato in una violentissima spirale di, poco raccontata in Europa e nel mondo, ma i cui effetti sono visibili nelle scelte obbligate di vita di milioni di cittadini che oggi si trovano a dover decidere tra l’arruolamento obbligatorio in unache non condividono, o ladal Paese.