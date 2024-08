Quando la resa è una vittoria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024)laè una. E’ sentire di aver raggiunto il proprio limite fisico e psicologico, capire che il meteo non è amico e decidersi di fermarsi e tornare indietro anche se la meta è vicinissima. E’ quanto hanno fatto Silvia Loreggian e Federica Mingolla sul K2. Una decisione che ha “bruciato” mesi di lavoro e cancellato il sogno di conquistare una montagna iconica seguendo la via percorsa dalla spedizione organizzata 70 anni fa da Ardito Desio lungo lo Sperone Abruzzi. Da professioniste hanno saputo dire stop. Troppo pericoloso per loro e magari per chi avrebbe dovuto cercare di salvarle in caso di problemi.Silvia e Federica sanno che la montagna va rispettata, onorata e temuta anche da due guide alpine super esperte come sono loro. Il tornare indietro è ladel buonsenso anche se a loro avrà fatto tanto male prendere questa decisione.