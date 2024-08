Punto da uno sciame d’api alle braccia e al volto | è grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Reggio Emilia, 9 agosto 2024 – Stava sistemando alcune piante da frutto, in parte abbattute dal forte vento di mercoledì, quando è stato raggiunto da uno, che lo hanno attaccato, forse spaventate dal movimento che si era creato attornoloro ‘casette’, oltre che dal forte rumore del trattore agricolo. È accaduto oggi in un campo rurale in via Lenin, a Gavassa. A farne le spese è stato un pensionato di 85 anni, che stava sistemando le piante da frutto. A poca distanza, infatti, c’era anche l’apicoltore che stava rimettendo in ordine le casette del miele, a loro volta danneggiate in parte dal forte vento e dal recente temporale. Il pensionato si è così ritrovato improvvisamente con le api addosso, che lo hannoe pure al. “Per fortuna non èrgico – ha confermato la moglie – altrimenti le conseguenze sarebbero state molto più gravi.