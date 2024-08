Primi test per Seravezza zebre e Camaiore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di amichevoli, sgambate o “allenamenti congiunti“ per le principali squadre della Versilia. In Serie D c’è stato subito un primodi categoria per ilPozzi che mercoledì pomeriggio al “Buon Riposo“ ha ospitato il Livorno. Gli amaranto di Paolo Indiani hanno vinto 2-1 con i gol di Malva (classe 2004 ex Tau) al 22’ e di Jacopo Marinari al 66’. Per i verdazzurri di Lucio Brando il momentaneo 1-1 era stato siglato dal 2005 Dario Conti. Questo il primoschierato da Brando, col modulo 4-3-3: Lagomarsini; Paolieri(2006)-Casani(2005)-Sanzone-Bartolini(2005); Bedini-Menghi-Salerno(2004); Bellini-Lepri-Bocci(2005). Erano assenti Mosti, Matteo Marinari, Greco e Delorie. Bomber Benedetti (non al meglio) è subentrato nella ripresa. Prossimosarà domenica sera alle 20.