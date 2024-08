Perfect Blue | aperti i preorder su Amazon dell' edizione Dvd+Blu-ray del capolavoro di Satoshi Kon

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sui fan del lavoro diKon possono attualmente preordinare l'-ray di. Uscito nel 1997 e diretto daKon, Perfetctè considerato una pietra miliare nell'animazione giapponese e oltre, e ha avuto un profondo impatto sulla cultura pop globale. Il film, che esplora temi come l'identità, la realtà e l'ossessione mediatica, ha influenzato numerosi registi e creativi di tutto il mondo. La sua narrazione complessa e il suo utilizzo innovativoa tecnica cinematografica hanno contribuito a elevare l'animazione giapponese a un nuovo livello di riconoscimento artistico, spingendo i confini di ciò che l'animazione può rappresentare in termini di temi maturi e profondità psicologica. L'eredità diè visibile non