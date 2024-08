Parigi 2024 Paltrinieri | La mia Olimpiade merita un bel nove Stacco per un po’ non escludo nessuna possibilità

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto– Domenico Acerenza taglia il traguardo al quarto posto nella 10 km di nuoto di fondo, gara svolta questa mattina lungo la Senna. Alle Olimpiadi di, il plurimedagliato tricolore sfiora il podio. Nella gara maschile, Gregorioarriva nono. La gara è difficile e la corrente condiziona la performance degli Azzurri. Le parole dei protagonisti – Fonte federnuoto.it “Ho dato tutto quello che avevo – commenta Acerenza, 29enne di Potenza – Dire che mi sono divertito è poco. E’ stata una gara in cui la tattica era fondamentale; ho cercato di dare tutto quello che era in mio possesso e alla fine, nell’ultimo giro, ho cercato di strappare per andare a riprendere i primi due; speravo che nessuno mi affiancasse perché ero morto.