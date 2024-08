Nuovo blitz al Parco Media Valle Presi due spacciatori nel bosco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Si spaccia ancora aldelladel Lambro, dove lo scorso ottobre ci fu una sparatoria, con un morto e due feriti, tra due bande di pusher per spartirsi il territorio. Durante una nuova operazione di osservazione, la polizia ha arrestato in flagranza di reato due malviventi, che avevano scelto proprio l’area verde come base per incontare i clienti. Neluno dei due pusher ha cercato anche una disperata fuga, lanciandosi dal ponte di San Maurizio al Lambro per evitare di finire in manette come il complice. Qualche sera fa, gli agenti si sono nascosti tra la boscaglia del, in attesa dello scambio di droga. Cosa che è avvenuta poco dopo e che ha fatto scattare il. La coppia diè formata da due marocchini, entrambi risultati irregolari sul territorio, di 29 e 22 anni.