Non mi consegnerò Puigdemont è fuggito dalla Spagna | ecco dove si trova | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) L'ex presidente della Generalitat catalana Carles, dopo la fuga rocambolesca da Barcellona è riapparso sui social. "Sono a Waterloo dopo alcuni giorni estremamente difficili", ha scritto in un lungo post pubblicato su X in cui ha chiarito di non aver "mai avuto la volontà" di consegnarsi volontariamente alle forze dell'ordine "o di agevolare" il suo arresto perché, ha affermato "trovo inaccettabile che io sia perseguitato per motivi politici", nonostante oltretutto la "legge di amnistia". I Mossos d'Esquadra hanno arrestato un terzo agente della polizia catalana per il suo presunto coinvolgimento nella fuga dell'ex presidente della Generalitat Carlesdopo il suo ritorno in, nonostante abbia un mandato di arresto nazionale emessoCorte Suprema.