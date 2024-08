Morta Ughetta Lanari | voce storica di Rds e signorina buonasera della Rai

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) Uta “, figura emblematica del mondo radiofonico e televisivo italiano, è scomparsa il 7 agosto 2024.è stata unaamata e rispettata per quasi due decenni in RAI e per molti anni a RDS – Radio Dimensione Suono. Nata come “” alla RAI nel 1968, la sua carriera si è presto estesa alla conduzione televisiva e radiofonica, prestando la sua inconfondibilea documentari, programmi giornalistici e pubblicità. Dal 1987 al 2006,ha aperto le trasmissioni di RDS con un programma quotidiano molto seguito, diventando una delle voci più riconoscibiliradio italiana. Parallelamente, si è dedicata al doppiaggio e all’insegnamentodizione.