Monza Galliani | Nesta scelto perché somiglia a Palladino Punto su Daniel Maldini

(Di venerdì 9 agosto 2024) Esordio ufficiale per iltargato Alessandro. I brianzoli affrontano il Sudtirol in Coppa Italia, il primo test per il nuovo tecnico. “Alessandro è stato un grande giocatore e secondo me diventerà anche un grande allenatore. Non è statoper il rapporto affettivo maabbiamo valutato che fosse un allenatore che aveva piùnze al modo di giocare di“. Queste le parole di Adriano, amministratore delegato del, ai microfoni di Mediaset. “Un altro dodicesimo posto? Sì, mi accontenterei. Alla mia età non posso dire bugie. Con i ricavi che vanno sempre di più verso le coppe internazionali, ci sono due campionati: uno della parte destra della classifica con le prime dieci e uno della parte sinistra – motiva-. Sono molto orgoglioso che in questi due anni ilabbia fatto un primo e un secondo posto del suo campionato.