Milan è fatta per Emerson Royal | i dettagli|Primapagina

(Di venerdì 9 agosto 2024) 2024-08-09 12:01:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Ilchiude il terzo colpo in entrata del suo mercato estivo. Dopo Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic, il club rossonero ha definito l’acquisto a titolo definitivo dal Tottenham dell’esterno destro classe ‘99. Come avevamo raccontato su calciomercato.com, le ultime ore sarebbero servire per definire gli ultimi dettagli di un’operazione che porterà nelle casse del club londinese 15 milioni di euro più 2 di bonus. Soprattutto negli ultimi giorni le parti hanno lavorato assiduamente alla ricerca dell’intesa definitiva su modalità di pagamento e condizioni per far scattare i premi.aveva raggiunto invece da tempo un accordo totale colsulla base di un contratto quadriennale a 3 milioni di euro netti (più bonus) a stagione.