Mercato Napoli arriva la decisione su Lukaku | svolta improvvisa e possibile arrivo in azzurro

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tiene banco in casala questione attaccante. Nel club partenopeo prende strada un’ipotesi molto sorprendente riguardo Osimhen e. Victor Osimhen o Romelu. Il rebus su chi sarà l’attaccante deldella prossima stagione è legato a questi due forti attaccanti. Il centravanti delè in uscita ma al momento nessun’offerta ha soddisfatto la società, il belga non vede l’ora dire ine Antonio Conte lo aspetta. Il tecnico vuole un calciatore che conosce per sostituire il partente nigeriano, ha chiestoe non dovrebbero esserci problemi a trovare un accordo con il Chelsea che chiede 25-30 milioni per la sua cessione. Stavolta niente prestiti, ma solo accordi a titolo definitivo.