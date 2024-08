MaXXXine | l’horror di Ti West cambia data d’uscita

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il terzo ed ultimo capitolo della saga horror creata da Tidal titoloha ottenuto una nuovaper il nostro paese. Atteso inizialmente per il 21 agosto 2024, l’atto conclusivo dell’epopea cinematografica di successo con protagonista Mia Goth ha ottenuto unatutta nuova il 28 agosto, esattamente con una settimana di ritardo. In attesa dell’uscita al cinema, vi consigliamo di rileggere la nostra recensione “No Spoiler” seguendo questo nostro indirizzo. Con Mia Goth, ancora nei panni della protagonista, il cast dipuò contare su un cast stellare formato da Halsey, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Lily Collins, Giancarlo Esposito e Kevin Bacon. Chiaramenteè autore della sceneggiatura e regista, così come avvenuto per i primi due capitoli della trilogia.