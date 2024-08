Lite e coltellate a Tavullia | ucciso giovane papà l’omicida confessa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024)(Pesaro), 9 agosto 2024 – Notte di sangue a. Un 37enne albanese è statoieri con una coltellata al cuore per un regolamento di conti. La vittima è Dritan Idrizi, 37 anni albanese, con precedenti per droga. Idrizi sarebbe solo uno dei cognomi con i quali è conosciuto dalle forze dell’ordine. In passato, nei precedenti giudiziari, secondo le ricostruzioni investigative avrebbe infatti avuto più alias., reo confesso, è stato arrestato insieme a due connazionali. Artur Cerria, 37 anni, commerciante online è in stato di fermo, difeso dall’avvocato Matteo Mattioli, con l’accusa di omicidio mentre Cuedari Gili, 28 anni, cameriere e Admir Shoshari, meccanico di 54 anni di San Giovanni in Marignano, sono stati arrestati per lesioni gravi. Le indagini sono condotte dalla procuratrice capo di Pesaro Maria Letizi Fucci.