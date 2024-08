Legnano Calcio L’allenatore è Dicuonzo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’Acha comunicato che Giuseppeè il nuovo allenatore della prima squadra e che Nicola Caserta è il nuovo direttore sportivo del club lilla. Nato a Napoli nel 1955, il neo tecnico delvanta esperienze da allenatore in serie D all’Entella Chiavari, all’Oltrepo Voghera, al Giulianova e alla Juventus Fano e in Eccellenza alla Lavagnese. Ha inoltre ricoperto il ruolo di osservatore e scouting nel settore giovanile del Carpi e di osservatore nel campionato Primavera per il Pescara. Nicola Caserta, imprenditore a Ravenna nel campo edile e delle energie rinnovabili oltre che nel settore della ristorazione e alberghiero, ha alle spalle un curriculum calcistico con trent’anni di esperienza.