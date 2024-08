I segreti di Conte Il Mattino | Le regole del tecnico | dal cibo al modulo per rilanciare un Napoli vincente

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’edizione odierna de Ilin prima pagina si sofferma sull’approccio meticoloso del nuovodel– La rivoluzione di Antonioè iniziata. Ilsalentino, noto per il suo rigore tattico e disciplinare, sta plasmando unche punta a tornare protagonista in Serie A e in Europa. Dalla gestione del gruppo alle scelte alimentari, ogni dettaglio è curato per riportare la squadra azzurra ai vertici del calcio italiano. Il Metodo: Disciplina e Preparazione Antonio, uno dei più stimati allenatori a livello internazionale, è famoso per la sua filosofia di gioco basata su una disciplina ferrea e una preparazione meticolosa. Dopo un periodo di riflessione post-Inter,ha accettato la sfida partenopea con l’obiettivo diuna squadra che nell’ultimo anno ha alternato alti e bassi, con predominanza di questi ultimi.