Formula E | Jaguar il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?

(Di venerdì 9 agosto 2024) Due titoli iridati su tre disponibili. Niente male, alla fine, per lache ha conquistato gli allori dei Team e dei Costruttori lasciando, però, il campionato piloti alla scuderia avversaria della Porsche dopo aver condotto le operazioni per moltissimo tempo con Mitch Evans. Una Stagione 10 diE da? Ecco cosa ha raccontato James Barclay., senti James Barclay: “Titolo Costruttori? Grande vittoria per noi” “E’ stata una grande vittoria, contro un grande concorrente come Porsche. Non è stata una lotta facile, ma una lotta che penso sia stata davvero bella e sì, dimostra la qualità della nostra macchina, della nostra squadra, dei nostri piloti, è stato un anno davvero speciale – queste le parole di James Barclay, Team Director di, ai microfoni diPassion –.