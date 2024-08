Fiamme nella notte nel centro storico fiorentino | incendio in via Ghibellina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Firenze, 9 agosto 2024 – Grande paura questaper unscoppiato fra viae Borgo Allegri. Per fortuna non ci sono feriti ma lo spavento è stato molto. Ad intervenire ben quattro squadre dei vigili del fuoco, e questa mattina ancora il traffico era interrotto dalla polizia municipale nell’area interessata. Nel dettaglio ad essere andata a fuoco alle tre di questa mattina è stata per prima un’abitazione in Borgo Allegri con le sue travi di legno. Quando le persone si sono accorte di quello che stava accadendo si sono precipitate per strada impaurite.