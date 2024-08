Festini hard altri 4 indagati L’inchiesta si allarga fino in Calabria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Fermo, 9 agosto 2024 – Dopo aver reclutato per lo più studentesse tra i 18 e 20 anni delle province di Fermo, Ascoli Piceno e Macerata, organizzavanoa luci rosse per una clientela vip. La torbida vicenda è venuta a galla a seguito di un’indagine della polizia divisa in due tronconi. Nel corso della prima parte sono finiti in manette, una 26enne di Porto Sant’Elpidio di origini marocchine, un 57enne titolare di un noto locale della costiera amalfitana e un 43enne di Roma. I tre sono stati raggiunti da altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere e dovranno rispondere delle accuse di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, estorsione e minacce. Il secondo troncone, sviluppato a partire dal 2023, ha riguardato una donna di Fermo di 45 anni, una 23enne di Bari e i due titolari 50enni di un locale calabrese che avevano contatti con i tre arrestati.