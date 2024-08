Decreto Carceri Miravalle Antigone | La riforma? Inutile Hanno dipinto i muri ma la casa crolla

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 agosto 2024 – Michele, ricercatore dell’università di Torino e coordinatore dell’osservatorio dell’associazionesulle condizioni di detenzione, come giudica ilappena approvato? "Il tema carcerario è come unache ha dei problemi alle fondamenta che rischiano di comprometterne la tenuta. Con questo, invece di intervenire sulle fondamenta in maniera strutturale, si interviene sui davanzali o sull’abbellimento delle finestre". Fuor di metafora? "È unche fa alcune cose di buonsenso, ad esempio l’assunzione dei nuovi agenti e lo scorrimento delle graduatorie dei direttori. Ma se si vuole risolvere una situazione di sovraffollamento cronico e una situazione drammatica sotto il profilo della emergenza suicidi, non sono queste misure necessarie.