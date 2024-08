Cambiaghi | Inter Women tanta voglia di migliorare! Serie A più competitiva

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 agosto 2024) Procede la preparazione estiva dell’in vista della nuova stagione sotto la guida del nuovo tecnico Gianpiero Piovani. Michelain un’vista rilasciata attraverso i canali ufficiali del club ha parlato del campionato diA Femminile. NUOVO INIZIO – Michelaha parlato così in vista della nuova stagione: «La preparazione sta andando molto bene e stiamo lavorano per mettere in pratica le nozioni di mister Piovani, sono sicura che con l’allenamento riusciremo a trovarci sempre di più. Sicuramente hodi far bene e di migliorarmi. Ogni anno laA diventa sempre piùe quindi dovremo subito far punti ed esprimere un bel gioco».