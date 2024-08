Borrelli contro i parcheggiatori abusivi serve una legge

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA Napoli la Polizia municipale ha rafforzato il contrasto alla sosta selvaggia e ai: “Azioni più che necessarie – commenta il deputato di Avs Francesco Emilio– ma mancano i mezzi per vincere la guerra: unanazionaleglidella sosta”. Secondo, quelle in atto “sono azioni assolutamente necessarie e si sta facendo un gran lavoro ma il problema è che la Municipale li sanziona, li allontana e poi i, tempo qualche ora, e ritornano a marcare il territorio. Neanche il Dacur, il super Daspo, il divieto di accesso alle aree urbane pensato proprio per contrastare il fenomeno dei, si è dimostrato efficace perché è difficilmente applicabile.