Bayley | Se fosse per me farei ancora parte delle Damage CTRL; avrei voluto fare di più

(Di venerdì 9 agosto 2024)desiderafar. L’ex campionessa femminile della WWE ha formato il gruppo nel 2022, reclutando IYO SKY e Dakota Kai nella fazione. Successivamente, il gruppo ha reclutato Asuka e Kairi Sane, il che ha portato disastri per. Hanno complottato e parlato male di lei alle sue spalle, il tutto ha portato a uno scontro e all’espulsione didal gruppo. Tuttavia, ha avuto l’ultima risata, poichéha sconfitto IYO SKY a WrestleMania 40 per diventare campionessa femminile della WWE. Tuttavia, questo non era il suo piano fin dall’inizio, e non ha mailasciare il gruppo.ha recentemente parlato con Bill Pritchard di WrestleZone riguardo a come è stata decisa la composizione del gruppo.ha sempre detto di voler IYO e Dakota nel gruppo per elevarle.