Bambino schiacciato dal cancello caduto di un parco pubblico nel tarantino | prognosi di quindici giorni Asl

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: Si trova ricoverato all'ospedale SS. Annunziata di Taranto il piccolo che ieri sera è stato vittima di un incidente ed è statoda unin un paese in provincia di Taranto. Il, soccorso dal 118 e trasportato al Pronto Soccorso, ha ricevuto le cure necessarie. Il piccolo presenta abrasioni e ferite, per le quali è stata necessaria l'applicazione di numerosi punti di sutura, e diversi traumi. Laè riservata di 15, ma i medici effettueranno una rivalutazione nei prossimi. Ilnon è in pericolo di vita.