Alea controlli e multe Verdi e Ascom critici | Rifiuti da raccogliere E indicazioni sbagliate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) È di poche ore fa l’annuncio diche anticipa l’inasprirsi deidegli operatori sul corretto conferimento dei, in particolare sull’utilizzo dei corretti imballaggi per smaltire la differenziata. Le modalità usate da, però, non convincono il direttore diConfcommercio Alberto Zattini che definisce le parole della società in house "imbarazzanti". "I bidoni della raccolta – argomenta Zattini –, causa anche l’inciviltà delle persone, spesso vengono utilizzati anche da chi non dovrebbe: un’abitudine che vede come vittime cittadini e imprese". Ancora: "Ritengo, inoltre, folle che nel caso in cui vengano trovati dei materiali non correttamente conferiti, non venga smaltita l’immondizia. L’obiettivo è diventare come alcune città di altre parti d’Italia?".