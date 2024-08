Trump sconfitto? Biden teme il ‘passaggio dei poteri

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 8 agosto 2024) Se Donaldvenissealle elezioni del prossimo 5 novembre il passaggio dipotrebbe non essere pacifico. Lo sostiene il presidente Usa Joe, che dice di “non essere affatto fiducioso” sull’ipotetico scenario post voto in caso di una disfatta per il tycoon. “Quello che dice, lo dice sul serio. Noi non lo prendiamo seriamente, ma lo pensa. Tutta quella roba su ‘Se perdiamo ci sarà un bagno di sangue, sarà stata un’elezione rubata’, la pensa”, ha dettoparlando con Robert Costa, corrispondente della Cbs News. “Guardate cosa stanno cercando di fare ora nei distretti elettorali locali dove le persone contano i voti”, ha detto ancora il presidente, aggiungendo: “Non puoi amare il tuo Paese solo quando vinci”. Aggiornamento ore 12.