Tradimenti vip la top ten di Ashley Madison

(Di giovedì 8 agosto 2024)vip, la top ten diCelebrità e scappatelle, un sogno proibito? Chi non ha mai fantasticato di trascorrere una serata indimenticabile con una celebrità e magari farne seguire una notte di passione? Durante l’estate, periodo in cui la fantasia vola più facilmente, complici le temperature elevate e i corpi scolpiti di attori e cantanti che popolano i nostri schermi,, la piattaforma leader internazionale per chi cerca avventure extraconiugali, ha condotto un sondaggio per scoprire con quali VIP i suoi utenti tradirebbero più volentieri il proprio partner. Sogni proibiti e realtà: quanti hanno realizzato il loro desiderio? Secondo i risultati del sondaggio, il 66% degli utenti ha immaginato almeno una volta di intrattenere una relazione con una celebrità.