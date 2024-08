Thu-La da ricomporre al più presto | Thuram ne ha bisogno – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ieri è andata in scena la penultima amichevole precampionato dell’Inter, che ha perso 2-0 contro l’Al-Ittihad. In campo. Il francese non ha brillato senza il suo partner ideale: Lautaro Martinez. DA RIFORMARE – Ci sono coppie che non si possono dividere, tra queste c’è la Thu-La. Ieri, Marcusha giocato la sua prima amichevole estiva dopo essere ritornato ad Appiano Gentile da quasi una settimana. Il francese, così come tutta l’Inter, non ha brillato nell’amichevole persa contro l’Al-Ittihad. La condizione fisica non è ancora al top, com’era prevedibile, e il feeling col Tucu Joaquin Correa non è sicuramente dei migliori. Ergo: all’Inter serve la Thu-La, aservela coppia da sogno con Lautaro Martinez.