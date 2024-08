Spal la piazza migliore Qui per vincere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ci sono grandi aspettative sull’arrivo in magliadi Matteo Bachini, difensore centrale classe 1995 reduce dalla vittoria del campionato di Serie C con la Juve Stabia. Il nuovo acquisto biancazzurro, che ha firmato un contratto biennale, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli, e ha esordito nei professionisti con la maglia della Lucchese prima di passare al Tuttocuoio. Successivamente ha vestito le maglie, tra le altre, di Spezia e Piacenza prima di accasarsi al club campano con cui nell’ultima stagione ha conquistato la promozione in Serie B senza perdere neanche un minuto, salvo le ultime tre partite della regular season, partendo sempre da titolare.